Культовая ролевая игра Vagrant Story получила нативный порт для ПК с поддержкой трассировки лучей

Энтузиасты выпустили неофициальный нативный порт классической японской ролевой игры Vagrant Story для ПК под управлением Windows и Linux. Проект под названием rood-boi функционирует без использования эмуляторов или интерпретаторов инструкций. Исходный код версии для PlayStation 1 был полностью декомпилирован в язык C силами команды rood-reverse и скомпилирован под архитектуру x86-64 с собственной системной прослойкой для эмуляции чипов консоли.

Главным техническим нововведением стал современный графический движок на базе Vulkan 1.3 и OpenGL. Разработчики внедрили аппаратную трассировку лучей для мягких теней, глобальное освещение методом трассировки путей с алгоритмами шумоподавления NVIDIA NRD, объемный туман и масштабирование внутреннего разрешения вплоть до 8 раз. При этом визуальный стиль оригинала сохранен с помощью аутентичной геометрии, исходных двухмерных элементов и стандартного соотношения сторон 4:3, хотя в настройках также доступен экспериментальный широкоформатный режим 16:9.

В проект встроен интерактивный инструментарий в стиле Unreal Engine, который открывается во время геймплея клавишей F1. Редактор позволяет свободно летать камерой, просматривать структуру комнат, расставлять готовые пресеты факелов или фонарей и настраивать пост-эффекты. Управление полностью адаптировано под современные контроллеры через библиотеку SDL 3, за счет чего появилось плавное вращение камеры правым стиком и функция быстрого переключения экипировки сочетанием триггеров.

Моддер под псевдонимом Daemeous разработал автономный установщик для Windows, который самостоятельно загружает необходимые компиляторы и собирает исполняемый файл без использования подсистемы WSL и прав администратора. Сборщик также предлагает опциональную интеграцию модификации Twos A Riot, добавляющей инспектора Калло Мерлоуз в качестве постоянного спутника главного героя. Напарница сопровождает Эшли Риота, самостоятельно применяет заклинания в бою и прокачивает собственное снаряжение.

Свежие обновления сборщика добавили прямую поддержку файлов сохранений от эмуляторов DuckStation, ePSXe и карт памяти портативной консоли PSP. При этом порт пока остается незавершенным: вступительные сцены, перемещение по локациям, битвы и меню функционируют стабильно, но финальный сюжетный блок ENDING.PRG еще не переведен в нативный код, из-за чего пройти игру до финальных титров пока невозможно. Сама сборка требует наличия собственного оригинального образа диска SLUS-01040, так как защищенные файлы студии Square разработчики не распространяют.

Создание проекта вызвало оживленные дискуссии в фанатском сообществе вокруг применения генеративного искусственного интеллекта. Основной разработчик порта noprompt подтвердил, что применял языковые модели для ускорения написания графического пайплайна:

Я оформил подписку на Claude Max исключительно ради этой игры. Мне просто хотелось получить красивое освещение, современное управление, четкие шрифты и убрать многие раздражающие особенности оригинала.

- noprompt, разработчик порта rood-boi

Это заявление спровоцировало критику со стороны ведущих авторов декомпиляции из команды rood-reverse, которые вручную разбирают исходники с начала 2025 года. Участник команды Sassy6969420 отметил, что автоматическая генерация сотен функций через нейросети без тщательной сверки исходного ассемблера создает лишь дополнительный объем работы при проверке целостности кода. Тем не менее развитие порта продолжается, а все наработки публикуются в открытом доступе под свободной лицензией CC0.