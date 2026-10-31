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Vagrant Story 22.12.2009
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
8.6 13 оценок

Vagrant Story с консоли PS1 получила нативный порт для ПК на базе декомпиляции без использования эмулятора

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Энтузиаст под ником JEschete представил тестовую версию нативного порта японской ролевой игры Vagrant Story для Windows под номером 0.0.8. Проект под названием VS-NativePort не задействует эмуляцию PlayStation 1, а полностью исполняет оригинальную игровую логику через современный код на C++. За основу были взяты результаты декомпиляции сообщества rood-reverse, при этом созданные автором наработки распространяются по свободной лицензии CC0 в общественном достоянии.

Для работы сборки пользователям требуется предоставить собственный легальный дамп американской версии игры с идентификатором SLUS-01040. Комплектный лаунчер осуществляет побайтовую проверку контрольных сумм SHA-1 и SHA-256 файлов формата bin и cue перед началом извлечения данных, исключая использование неофициальных модификаций или поврежденных образов. Помимо игрового диска, утилите необходим установленный пакет FFmpeg для автоматической распаковки и конвертации вступительного видеоролика в контейнер MKV со сжатием видеопотока кодеком AV1.

Разработчик сопроводил выпуск предупреждением о раннем статусе сборки и попросил игроков сообщать о найденных проблемах.

Первый публичный релиз требует наличия собственного дампа игры в формате bin и cue, а также наличия FFmpeg. При возникновении сбоев создавайте отчеты в репозитории с подробным описанием локации, находившихся рядом врагов и примененных заклинаний. Регистратор событий не был включен в архив из-за риска быстрого заполнения гигабайтов дискового пространства.
- JEschete, создатель проекта VS-NativePort

В опубликованной сборке реализован запуск с отображением оригинальных логотипов издателя, воспроизведением вступительного ролика и навигацией по главному меню. В начальных сценах и прологе корректно отображаются трехмерные комнаты, модели персонажей с анимацией текстур лиц и сюжетные диалоги. Звуковая подсистема на базе библиотек SDL3 и sfizz поддерживает 83 оригинальных банка семплов, эффекты реверберации, частотную модуляцию и стереофоническое позиционирование.

Боевая система и точная синхронизация анимаций в катсценах пока находятся в процессе отладки, поэтому автор внедрил в состав порта автономный редактор Combat Lab. Этот инструмент позволяет напрямую тестировать боевые механики, размещать противников в различных комнатах и проверять формулы урона без необходимости проходить сюжетное вступление. Система сохранений также переработана: вместо эмуляции карт памяти консоли Sony игра создает отдельные файлы слотов в формате JSON.

Оригинальная ролевая игра Vagrant Story от студии Square вышла на консоли PlayStation 1 в 2000 году и выделилась благодаря нетипичной механике крафта оружия, глубокой прокачке и постановке геймдизайнера Ясуми Мацуно. Официального переиздания проекта на современных платформах и персональных компьютерах выпущено не было.

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