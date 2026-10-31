Vagrant Story с консоли PS1 получила нативный порт для ПК на базе декомпиляции без использования эмулятора

Энтузиаст под ником JEschete представил тестовую версию нативного порта японской ролевой игры Vagrant Story для Windows под номером 0.0.8. Проект под названием VS-NativePort не задействует эмуляцию PlayStation 1, а полностью исполняет оригинальную игровую логику через современный код на C++. За основу были взяты результаты декомпиляции сообщества rood-reverse, при этом созданные автором наработки распространяются по свободной лицензии CC0 в общественном достоянии.

Для работы сборки пользователям требуется предоставить собственный легальный дамп американской версии игры с идентификатором SLUS-01040. Комплектный лаунчер осуществляет побайтовую проверку контрольных сумм SHA-1 и SHA-256 файлов формата bin и cue перед началом извлечения данных, исключая использование неофициальных модификаций или поврежденных образов. Помимо игрового диска, утилите необходим установленный пакет FFmpeg для автоматической распаковки и конвертации вступительного видеоролика в контейнер MKV со сжатием видеопотока кодеком AV1.

Разработчик сопроводил выпуск предупреждением о раннем статусе сборки и попросил игроков сообщать о найденных проблемах.

Первый публичный релиз требует наличия собственного дампа игры в формате bin и cue, а также наличия FFmpeg. При возникновении сбоев создавайте отчеты в репозитории с подробным описанием локации, находившихся рядом врагов и примененных заклинаний. Регистратор событий не был включен в архив из-за риска быстрого заполнения гигабайтов дискового пространства.

- JEschete, создатель проекта VS-NativePort

В опубликованной сборке реализован запуск с отображением оригинальных логотипов издателя, воспроизведением вступительного ролика и навигацией по главному меню. В начальных сценах и прологе корректно отображаются трехмерные комнаты, модели персонажей с анимацией текстур лиц и сюжетные диалоги. Звуковая подсистема на базе библиотек SDL3 и sfizz поддерживает 83 оригинальных банка семплов, эффекты реверберации, частотную модуляцию и стереофоническое позиционирование.

Боевая система и точная синхронизация анимаций в катсценах пока находятся в процессе отладки, поэтому автор внедрил в состав порта автономный редактор Combat Lab. Этот инструмент позволяет напрямую тестировать боевые механики, размещать противников в различных комнатах и проверять формулы урона без необходимости проходить сюжетное вступление. Система сохранений также переработана: вместо эмуляции карт памяти консоли Sony игра создает отдельные файлы слотов в формате JSON.

Оригинальная ролевая игра Vagrant Story от студии Square вышла на консоли PlayStation 1 в 2000 году и выделилась благодаря нетипичной механике крафта оружия, глубокой прокачке и постановке геймдизайнера Ясуми Мацуно. Официального переиздания проекта на современных платформах и персональных компьютерах выпущено не было.