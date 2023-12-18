Авторы Valheim подтвердили, что обновление Ashlands выйдет в первой половине 2024 года

Разработчик Valheim компания Iron Gate раскрыла широкое окно релиза долгожданного обновления Ashlands.

Согласно новому блогу разработчиков в Steam, обновление Ashlands выйдет "где-то в первой половине 2024 года". Как обычно, сначала оно появится в публичной тестовой ветке, а затем будет выпущено для полной версии игры.

Обновление Ashlands ожидается уже давно: последнее крупное обновление Valheim, Mistlands, вышло в ноябре 2022 года, и последующие обновления не достигали такого же масштаба.

Как подробно рассказывалось в предыдущих блогах разработчиков, обновление Ashlands принесет в Valheim новый вулканический биом, а также другие дополнения, например, новых врагов и новые геймплейные системы.

Возможно, до этого еще далеко, но, чтобы как-то поддержать вас, Iron Gate выпустила первую часть новой серии видео под названием Walk & Talk, которая похожа на предыдущие видео Fireside Chat разработчиков.

В первой части видео рассказывается о процессе разработки обновления Ashlands, а также о том, как работает команда в целом.

Если вы не знакомы с Valheim, то это игра с открытым миром на выживание и сильной тематикой викингов.

Игроки должны объединиться в группы, чтобы выжить в суровых условиях и среди враждебных обитателей, чтобы доказать, что они достойны занять место у Одина в Валгалле.

Вы можете играть в Valheim в одиночку или вместе с другими игроками. В игре можно строить сооружения, создавать снаряжение и исследовать процедурно генерируемый мир вокруг себя, чтобы найти боссов, которые помогут вам продвинуться вперед.

Valheim впервые вышла в 2021 году, и за неделю после запуска ей удалось достичь миллиона продаж. Еще через несколько недель продажи игры достигли четырех миллионов, а чуть больше чем через месяц — пяти миллионов. Со временем игра также вышла в Xbox Game Pass на ПК и консолях, где она доступна и сейчас.