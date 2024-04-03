Для Valheim вышло новое обновление, исправляющее мини-карту, генерацию подземелий и порталы

Компания Iron Gate выпустила крупное обновление для игры Valheim - скандинавской игры на выживание, которая все еще пользуется популярностью у игроков. Обновление 0.217.46 вносит интересные изменения в мини-карту, генерацию подземелий и порталов.

Загрузка и установка патча 0.217.46 должна улучшить несколько аспектов игры, от геймплея до контента и интерфейса, так что это довольно важное обновление для всех любителей Valheim.

Патч исправляет мини-карту,, а также устраняет мерцание, которое могло появляться на некоторых письменах. Патч также исправляет проблему, из-за которой подземелья были меньше по размеру и имели низкую ценность лута при генерации системой, а также устраняет другую проблему с порталами, которые ранее оставались активными и подключенными, несмотря на то что были разрушены.

Что касается конкретно Xbox-версии, то патч исправляет возможные зависания, возникавшие при приостановке игры с консолью в спящем режиме, устраняет проблему, из-за которой игра не возвращалась на главный экран, а также исправляет отображение раздела друзей в браузере сервера.