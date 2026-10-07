Композитор Valheim едва не сорвал релиз игры из-за подражания саундтреку Doom

Запуск скандинавского симулятора выживания Valheim в начале 2021 года сопровождался серьезным производственным авралом перед отправкой исходных файлов на серверы Steam.

Композитор проекта Патрик Ярлестам в интервью подкасту Audio Logs раскрыл подробности создания боевой темы для босса пятого биома по имени Яглут. За 3 дня до жесткого дедлайна платформы музыкант отправил разработчикам черновой вариант композиции, вдохновленный агрессивным стилем Мика Гордона из перезапуска Doom.

Первый вариант трека для Яглута оказался совсем не тем, что требовалось студии. В нем было слишком много саундтрека Doom и стиля Мика Гордона.

- Патрик Ярлестам, композитор Valheim

Руководство Iron Gate Studio забраковало черновик, посчитав тяжелый индустриальный метал неподходящим для стилистики нордического фэнтези. В распоряжении музыканта оставалось менее 48 часов, чтобы полностью переписать тему с нуля, придумать новую мелодию и провести сведение в разгар строгой австралийской изоляции.

Окончательная версия трека была отправлена разработчикам всего за 3 часа до дедлайна публикации сборки в цифровом магазине Valve. Любая задержка со связью в тот вечер могла сорвать запланированный выход игры в ранний доступ.

Крайняя спешка перед релизом отразилась и на других композициях. Из-за нехватки времени автор не успел записать живые инструменты для темы дома, в результате чего в финальный билд попали временные виртуальные синтезаторы, оставшиеся в проекте на постоянной основе.