Обновление Valheim Ashlands запущено в общедоступном тестовом мире с новым биомом, снаряжением и многим другим

Iron Gate выпустили патч 0.218.9 для последнего официального расширения Valheim, Ashlands. Чтобы отпраздновать это объявление, команда поделилась полными примечаниями к этому обновлению, а также новым трейлером к нему.

Valheim Ashlands добавляет более 30 новых видов оружия, 3 новых набора брони, 2 новых плаща и 5 новых улучшений для ремесленных станций. Игроков также ждут новые бомбы и боеприпасы, а также более 10 новых существ, более 70 новых предметов для сборки, более 30 новых материалов для крафта и более 15 новых продуктов питания и зелий.

Это обновление также привносит в игру новую механику. Сверху в Эшленде посыплется пепел, нанося урон тем, кто беззащитен. Деревянные детали в Эшленде теперь могут загореться, и огонь будет распространяться. Также обратите внимание, что лава займет большую часть ландшафта. Более того, вам понадобится самый прочный корабль, чтобы плавать в горячих водах Эшленда.

Игроки также смогут претендовать на Обугленные крепости с помощью двух новых осадных машин. В расширении также добавлены новые ясеневые лозы, которые можно выращивать на стенах вашей базы. Более того, игроки могут комбинировать свое огненное оружие с драгоценными камнями (кровавый камень, иолит и нефрит), чтобы улучшить его до магического оружия.

Обновление Ashlands теперь доступно на публичном тестировании Valheim. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши Valheim в вашей библиотеке Steam и выбрать «Свойства». В новом окне выберите «Бета-версии» и введите код «yesimadebackups». Ветка публичного тестирования теперь должна быть доступна для вашего выбора.