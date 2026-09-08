Пять лет викингов, побед и провалов: создатели Valheim вспомнили путь игры к версии 1.0

Разработчики Valheim решили отметить скорый выход версии 1.0 необычным способом — вспомнили ключевые моменты почти пятилетнего пути игры в раннем доступе. Iron Gate выпустила специальное видео, в котором команда поделилась воспоминаниями о развитии проекта и рассказала истории, связанные с его игроками.

Путь Valheim оказался не менее интересным, чем приключения, которые игра предлагает своим поклонникам. Начав с неожиданного успеха, проект постепенно превратился в масштабный кооперативный survival, способный подарить игрокам как впечатляющие победы, так и немало забавных неудач.

В видео разработчики вспоминают разные этапы развития игры, выражают благодарность сообществу и делятся трогательными историями игроков. Для некоторых Valheim стала не просто развлечением, а способом пережить непростые периоды жизни и провести время с близкими.

Теперь этот долгий этап подходит к концу. Уже 9 сентября Valheim получит версию 1.0, одновременно состоялся релиз игры на PS5 и Nintendo Switch 2. Для Iron Gate это важная точка в истории проекта, который почти пять лет развивался вместе со своим сообществом.

При этом выход версии 1.0 не означает окончание поддержки Valheim. Но именно сейчас разработчики получили возможность оглянуться назад и оценить путь, который начался с неожиданного успеха и привёл игру к полноценному релизу. И судя по их воспоминаниям, главным достижением стали не только обновления и новые территории, но и множество историй, которые игроки успели создать внутри этого мира.