Пять лет выживания: Valheim получила юбилейный патч с подарками и техническими улучшениями

2 февраля 2026 года Valheim отметила пятилетие пребывания в раннем доступе, и студия Iron Gate отпраздновала дату выпуском обновления 0.221.10. Патч получился не только символическим, но и вполне практичным — с новыми предметами, удобствами и техническими улучшениями.

Главным праздничным аксессуаром стала юбилейная шляпа для викингов, а боевой арсенал пополнили древние топоры, которыми можно сражаться, держа оружие в обеих руках. Любителям виртуальной кухни предложили новый рецепт — глазированные сладкие булочки. Для общения в кооперативе появилось радиальное меню эмоций с новыми вариантами вроде «вайб» и «люблю тебя», а для кастомизации добавили свежие причёски и два типа декоративных гирлянд для строительства.

С технической стороны Iron Gate обновила движок и исправила множество ошибок. Отдельный акцент сделан на оптимизации для Steam Deck: в режиме производительности игра теперь стабильнее держит 60 FPS, быстрее разряжается меньше и запускается в нативном разрешении устройства.

Valheim вышла в ранний доступ в 2021 году и быстро стала одним из самых популярных выживачей с упором на строительство и кооператив. В честь юбилея игра также продаётся в Steam со скидкой 50%.