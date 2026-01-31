Разработчики Valheim представили новый тизер и загадочное устройство для биома Deep North

Студия Iron Gate вернулась в информационное пространство с новыми деталями касательно грядущего расширения для своего популярного симулятора выживания. Команда опубликовала 9 эпизод из серии коротких видеороликов, посвященных приключениям викинга Хервор Бладтут. Этот контент призван подготовить аудиторию к выходу масштабного обновления с биомом Deep North, которое станет важной вехой на пути игры к полноценному релизу версии 1.0.

Помимо атмосферной сюжетной зарисовки разработчики продемонстрировали и геймплейное нововведение. Внимание уделено новой производственной структуре, которую называют Frost Forge или Морозная установка. Она позиционируется как расширение для уже существующей мастерской. Конкретные функции объекта пока не раскрываются, но логично предположить, что он будет использоваться для крафта снаряжения или предметов, необходимых для выживания в суровых условиях нового биома.

Точная дата выхода обновления с биомом Deep North пока не объявлена. Согласно текущим планам студии, апдейт должен появиться в течение этого года, возможно, уже в первом квартале. Выпуск этого контента значительно приблизит Valheim к завершению периода раннего доступа.