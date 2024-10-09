Разработчики Valheim рассказали про обновление "Болотная ведьма"

Компания Iron Gate сообщила, что ждет Valheim в будущем, раскрыв обновление "Болотная ведьма", которое готовится к публичному тестированию. Valheim, которая вышла в ранний доступ в 2021 году, оказалась хитом среди геймеров по всему миру, предлагая более сложную, чем обычно, игру с базой, боевыми действиями и механикой RPG. В следующем крупном обновлении игры Iron Gate добавит таинственного обитателя, новую многопользовательскую механику, фермерство и ряд новых украшений.

С болотами Вальхейма шутки плохи, но, согласно последнему обновлению, над которым работает Iron Gate, у вас скоро появится новая причина отправиться в болото. В этом предстоящем патче игроки смогут найти Болотную ведьму, таинственного торговца, продающего всевозможные зелья, материалы и рецепты крафта.

Если вы опытный повар, вы сможете использовать новые функции, добавленные в этом обновлении, чтобы готовить монументальные пиры для своих друзей, благодаря ингредиентам и рецептам, которые вы получаете от Болотной ведьмы. Чтобы оставаться в теме, Iron Gate добавляет ряд рецептов, посвященных болотам, например, Swamp Dweller’s Delight.

Кроме того, игроки смогут оттачивать новые и обновленные навыки: кулинария и земледелие. Если хотите, вы можете экипировать косу, чтобы облегчить сбор урожая — это тоже новое в этом обновлении.

Дата выхода обновления на данный момент не подтверждена.