Шведский городок увековечил Valheim, Raft и V Rising на своих улицах - и это только начало

Небольшой шведский город Скёвде с населением около 58 тысяч человек превратил успех местных разработчиков в настоящую достопримечательность. Здесь появилась собственная «Аллея игр», где на тротуарах увековечивают проекты, ставшие международными хитами. Среди них — Valheim, Raft, V Rising, Goat Simulator и Satisfactory.

Попасть на аллею непросто: игра должна разойтись тиражом не менее трёх миллионов копий или набрать 15 миллионов загрузок, если распространяется бесплатно. Кроме того, не менее половины разработки должно приходиться на студии из Скёвде. Таким образом город отмечает не просто популярные игры, а успех собственной индустрии.

Последним пополнением стала RV There Yet — кооперативная игра, в которой друзья пытаются доставить автодом по опасной дороге. По данным разработчиков, проект создавался менее двух месяцев, а за первую неделю продажи превысили два миллиона копий. Это ещё один заметный результат для города, который неожиданно стал важной точкой на карте игровой индустрии.

Секрет Скёвде, по словам команды RV There Yet, заключается в сочетании образования и поддержки начинающих разработчиков. Местный университет предлагает обучение созданию игр, а специальный инкубатор помогает выпускникам открывать собственные студии. Благодаря этому в городе сформировалось необычно плотное сообщество разработчиков.

История Скёвде показывает, что для появления мировых хитов необязательно базироваться в крупном технологическом центре. Иногда достаточно развитой образовательной среды и условий для запуска новых студий. А «Аллея игр» стала наглядным напоминанием о том, насколько заметный след небольшой город может оставить в индустрии.