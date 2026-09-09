Студия-разработчик Palworld назвала Valheim "источником вдохновения для всех в жанре" после выхода обновления 1.0

Настоящий столп жанра игр на выживание - Valheim - наконец-то перешел в версию 1.0. Несмотря на то, что эта «песочница» в сеттинге викингов вышла пять лет назад и всё это время оставалась невероятно популярной, лишь сегодня она преодолела этот важный рубеж - и даже создатели Palworld решили поздравить коллег.

Студия Pocketpair, разработавшая Palworld, опубликовала в официальном аккаунте игры поздравление для команды Iron Gate Studio по случаю этого знаменательного события.

Поздравляем Iron Gate Studio с выходом версии 1.0 игры Valheim», - говорится в твите. Вы - источник вдохновения для всех, кто работает в этом жанре! — добавляют авторы. - Сегодня запускаем сервер Pocketpair!

Всегда приятно видеть, как компании и команды выражают друг другу подобное признание, особенно учитывая, что Palworld вполне можно считать конкурентом.

Valheim занимает лидирующие позиции в жанре игр на выживание. Разработчикам удалось взять за основу идеи из Rust и The Forest и объединить их с мотивами скандинавской мифологии, создав нечто масштабное, эпичное и увлекательное — и при этом сохранив всё то, за что игроки любят проекты подобного рода.