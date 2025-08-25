Успех Valheim застал разработчиков врасплох, поскольку был только один программист, который должен был исправлять ошибки

На текущий момент инди-игры продолжают доминировать в 2025 году, и такие проекты, как Clair Obscur: Expedition 33, подтверждают огромный потенциал этой ниши. Тем не менее, несмотря на свою креативность, инди-разработчики сталкиваются с серьезными ограничениями и нехваткой ресурсов, что вынуждает их снижать затраты.

Одним из примеров подобной ситуации является Valheim — игра на выживание в стиле викингов, выпущенная в 2021 году, которая достигла колоссального успеха.

Успех Valheim, привлекшего многочисленную аудиторию и предложившего великолепный игровой процесс, подчеркивает невероятные достижения инди-игр, которые часто конкурируют с крупными студиями AAA. Всего за первый месяц было реализовано 5 миллионов копий.

В интервью для GamesRadar на Gamescom, ведущий разработчик Valheim Робин Эйр размышлял о многолетнем успехе игры и рассказал, что студия не ожидала такого головокружительного успеха. В течение первых пяти месяцев исправлением ошибок занимался всего один программист.

Эйр отметил, что в момент запуска игры в ранний доступ у Valheim было всего пять разработчиков, и они рассчитывали на продажи в 20 000 копий. Но игра взорвала рынок, продаваясь по миллиону копий каждую неделю в течение двух месяцев, что стало неожиданностью для разработчиков из Iron Gate.

«Первым делом нам нужно было обеспечить доступность игры для всех. Поэтому в течение пяти месяцев один программист работал над исправлением ошибок».

Студия нацелилась на поддержание высокого качества игры для миллионов игроков Valheim, поручив задачу исправления ошибок одному программисту. Робин Эйр признался, что не мог представить такой популярности игры на выживание даже в самых смелых мечтах.

Кроме многомиллионных продаж, Valheim оказал значительное влияние на игровую культуру, вдохновив такие проекты, как Fortnite, где игроки могут разрушать деревья — чем Эйр очень гордится. Спустя несколько лет игра все еще находится в раннем доступе, но, кроме Steam, она эксклюзивно вышла на Xbox.

Сравнительно, Sandfall Interactive выпустила игру, претендующую на звание «Игры года», с 30 разработчиками. Успех Valheim, получивший положительные отзывы критиков и выдающиеся коммерческие результаты, служит подтверждением талантов в мире инди-игр.