Valheim 1.0 выйдет в сентябре с последним биомом Deep North

После более чем пяти лет в раннем доступе студия Iron Gate объявила дату релиза Valheim 1.0. Финальная версия игры выйдет 9 сентября 2026 года, одновременно с последним биомом — Deep North.

С релизом 1.0 игра станет доступна не только на ПК, Mac и Xbox, но и на PS5 и Switch 2. Разработчики отмечают, что Deep North станет последним биомом игры, и показали его в новом трейлере: снежные просторы, айсберги на воде, северное сияние и ледяной туман создают атмосферу суровой северной природы.

Valheim успела за годы раннего доступа собрать большую и преданную аудиторию: на данный момент в Steam зарегистрировано более 255 тысяч отзывов, большинство из которых положительные. Iron Gate уже давно готовила игроков к релизу 1.0, а недавнее обновление разработки подтвердило, что проект входит в финальную стадию.