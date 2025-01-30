Valheim движется к выходу из раннего доступа: финальный биом в тизере Deep North

Разработчики Valheim продолжают развивать игру в раннем доступе и готовятся к полноценному релизу версии 1.0. Недавно в рамках трансляции The Spill они рассказали о будущем проекта.

Главной темой стало обновление Deep North, которое добавит финальный биом. Именно оно станет тем самым апдейтом, который ознаменует выход игры из раннего доступа. Пока точная дата не называется, но студия обещает наполнить версию 1.0 новыми механиками, которые разнообразят и старые биомы.

После выхода Bog Witch команда полностью сосредоточилась на Deep North. Разработчики также поделились небольшим тизером, показав северное сияние — одна из деталей нового региона.