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Valheim 02.02.2021
Экшен, Выживание, Инди, Строительство, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 1 987 оценок

Valheim движется к выходу из раннего доступа: финальный биом в тизере Deep North

butcher69
Новости

Разработчики Valheim продолжают развивать игру в раннем доступе и готовятся к полноценному релизу версии 1.0. Недавно в рамках трансляции The Spill они рассказали о будущем проекта.

Главной темой стало обновление Deep North, которое добавит финальный биом. Именно оно станет тем самым апдейтом, который ознаменует выход игры из раннего доступа. Пока точная дата не называется, но студия обещает наполнить версию 1.0 новыми механиками, которые разнообразят и старые биомы.

После выхода Bog Witch команда полностью сосредоточилась на Deep North. Разработчики также поделились небольшим тизером, показав северное сияние — одна из деталей нового региона.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
digitalkid

После адовых пепельных земель как-то не особо угрожающе выглядит..

3
pol newman

а я, вот, в ужасе. разве может быть ещё страшнее чем что-то с мобилок на писи? даже консольное такой ужас не наводит

-11
Samson48 pol newman

ка же смиишноо

3
digitalkid pol newman

Тебе же Юбисофт и Bioware только недавно красивенько сделали. Наслаждайся 8)

3
001fess pol newman

а как же искатели? первая встреча с ними незабываемая)

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