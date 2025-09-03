Valheim могла стать королевской битвой про викингов, но авторы выбрали другое направление

Авторы популярного «выживача» Valheim в беседе с PCGamesN признались, что на ранних этапах разработки игра задумывалась как королевская битва. По словам креативного директора Робина Эйра, идея заключалась в том, чтобы викинги высаживались на карте и боролись за выживание, стремясь добраться до центра. Но команда отказалась от PvP в пользу кооператива: «Можно было бы добавить огонь по своим, но наш стиль — это совместные действия, а не противостояние».

На вопрос о перспективах добавления «королевской битвы» как отдельного режима разработчики ответили уклончиво. Время от времени они возвращаются к этой идее и другим спин-оффам, но конкретных планов пока нет.

Напомним, в августе Iron Gate анонсировала крупное обновление Call To Arms. Оно добавит в игру медведей и обновлённую боевую систему. Обновление уже тестируется на публичных серверах, однако сроки его релиза пока не раскрываются.