Valheim отправляется в Вальхаллу Nintendo: выживач выйдет на Switch 2 в 2026 году

Культовый survival-хит Valheim официально появится на Nintendo Switch 2. Анонс прозвучал во время презентации Nintendo Direct: Partner Showcase, посвящённой проектам сторонних студий. Разработчики из Iron Gate Studio подтвердили, что релиз на новой консоли Nintendo запланирован на 2026 год.

Авторы обещают полноценную версию игры без компромиссов по контенту. Владельцев Switch 2 ждёт знакомый опыт Valheim: исследование процедурно генерируемого мира, строительство баз, глубокая система крафта, сражения с мифологическими боссами и кооперативное выживание. Поддержка сетевой игры позволит объединяться с другими викингами и вместе покорять суровый мир, вдохновлённый скандинавской мифологией.

Выход Valheim на Switch 2 подчёркивает курс Nintendo на более масштабные и «хардкорные» проекты с онлайном. Похоже, новая консоль всерьёз нацелена на аудиторию любителей выживания и песочниц.