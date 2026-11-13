Valheim получит собственную серию комиксов - над историями о викингах работают авторы Marvel и DC

Вселенная Valheim расширится за пределы видеоигр: Iron Gate Studio объединилась с издательствами GUNGNIR Books и MOOD Publishing для выпуска официальной серии комиксов. Первый номер планируют представить в первом квартале 2027 года. Вместо пересказа игрового сюжета авторы подготовят совершенно новые истории о загадочном десятом мире скандинавской мифологии.

Создатели обещают исследовать ранее не раскрытые уголки Вальхейма, рассказывать о его богах, чудовищах и древних цивилизациях. Читателей ждут путешествия, опасные приключения и борьба за выживание — всё то, что составляет основу оригинальной игры. По замыслу издателей, комиксы должны расширить существующую мифологию, а не просто перенести на бумагу уже знакомые игрокам события.

К проекту привлекли внушительную команду сценаристов и художников с опытом работы над известными комиксами, сериалами и анимационными проектами. Среди авторов — Стив Орландо, работавший над «Чудо-женщиной» и «Мстителями», а также Дж. Холтхэм («Рассказ служанки», «Супергерл»), Бреа Грант («12-часовая смена»), Тим Шеридан («Повелители Вселенной») и Олан Роджерс, создатель Final Space. В команде также числятся Дерик А. Хьюз, Бен Рааб, Т. Д. Орел, Крис Клиан и Эндрю Сандерс.

За иллюстрации отвечают Скотт Окли, Ванесса Дель Рей, Лукас Перейра и Марио Дель Пеннино. Художественным руководителем назначен Мохамад Самах. Организаторы не исключают, что позднее к проекту присоединятся другие специалисты.

Основатель GUNGNIR Books Мэтью Медней назвал Valheim необычным миром с богатой мифологией, который позволяет рассказывать практически бесконечное количество историй. По его словам, команда хочет показать неизвестные ранее легенды и места, сохранив масштаб и атмосферу вселенной Iron Gate.

Для Valheim это очередной шаг за пределы игрового формата. С момента выхода в раннем доступе Steam в феврале 2021 года игра разошлась тиражом более 17 миллионов копий. Ранее по её мотивам также выпустили настольную игру Valheim: The Board Game.

Точная дата премьеры комиксов, подробности отдельных выпусков и информация о возможных коллекционных изданиях пока не раскрываются. Известно лишь, что серия стартует в начале 2027 года.