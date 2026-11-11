Valheim признана лучшей инди-игрой на Golden Joystick Awards 2026

На церемонии Golden Joystick Awards 2026 объявили победителя в категории «Лучшая инди-игра». Награду получила Valheim от студии Iron Gate.

Разработчики из Iron Gate и издатель Coffee Stain Studios были отмечены за свой проект. Игра, сочетающая выживание и строительство в антураже скандинавской мифологии, продолжает собирать награды и признание игроков даже спустя время после выхода в ранний доступ. Церемония традиционно проходит при поддержке спонсоров, в этом году титульным партнёром выступил бренд Pot Noodle.