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Valheim 02.02.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, Строительство, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 2 478 оценок

Valheim признана лучшей инди-игрой на Golden Joystick Awards 2026

RedDay13 RedDay13

На церемонии Golden Joystick Awards 2026 объявили победителя в категории «Лучшая инди-игра». Награду получила Valheim от студии Iron Gate.

Разработчики из Iron Gate и издатель Coffee Stain Studios были отмечены за свой проект. Игра, сочетающая выживание и строительство в антураже скандинавской мифологии, продолжает собирать награды и признание игроков даже спустя время после выхода в ранний доступ. Церемония традиционно проходит при поддержке спонсоров, в этом году титульным партнёром выступил бренд Pot Noodle.

Индустрия 19
19
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Fastickok

Ожидаемо. Но я бы голосовал за Enshrouded

8
Dart_Zero

Видимо голосовавшие не дошли до комаров иначе я не понимаю откуда такие оценки

4
Mr-Moskvich

А я бы голосовал за Космических Рейнджеров:Доминаторы.