Valheim собрала 168 тысяч игроков после выхода из раннего доступа - до рекорда 2021 года всё ещё далеко

После выхода из раннего доступа 9 сентября Valheim заметно нарастила онлайн в Steam. Пиковое число одновременных игроков превысило 168 тысяч человек. Игра также стала доступна на PS5 и Nintendo Switch 2, присоединившись к уже выпущенным версиям для Xbox.

Результат выглядит внушительно, однако до исторического рекорда Valheim ему далеко. В феврале 2021 года, вскоре после старта раннего доступа, игра привлекла более 502 тысяч пользователей одновременно. Таким образом, релиз полноценной версии не смог повторить ажиотаж, который сопровождал первоначальный запуск.

При этом выход версии 1.0 не означает завершение поддержки. Разработчики намерены продолжать выпускать для Valheim новый контент, хотя создавать полноценное продолжение пока не планируют.