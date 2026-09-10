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Valheim 02.02.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, Строительство, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 2 446 оценок

Valheim собрала 168 тысяч игроков после выхода из раннего доступа - до рекорда 2021 года всё ещё далеко

butcher69 butcher69

После выхода из раннего доступа 9 сентября Valheim заметно нарастила онлайн в Steam. Пиковое число одновременных игроков превысило 168 тысяч человек. Игра также стала доступна на PS5 и Nintendo Switch 2, присоединившись к уже выпущенным версиям для Xbox.

Результат выглядит внушительно, однако до исторического рекорда Valheim ему далеко. В феврале 2021 года, вскоре после старта раннего доступа, игра привлекла более 502 тысяч пользователей одновременно. Таким образом, релиз полноценной версии не смог повторить ажиотаж, который сопровождал первоначальный запуск.

При этом выход версии 1.0 не означает завершение поддержки. Разработчики намерены продолжать выпускать для Valheim новый контент, хотя создавать полноценное продолжение пока не планируют.

ПК 81
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5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
era aoi

Ну тогда это было вау, что то новое, а сейчас уже все кто хотели сыграли.

4
Крококусь

никогда не играл, сюжет там вообще как, исследовать интересно? или это больше времяубивалка с упором на крафт и строительство?

1
Пользователь ВКонтакте

чотам 4 новых босса за 5 лет? // Андрей Гусев