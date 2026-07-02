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Valheim 02.02.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, Строительство, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 2 436 оценок

Valheim выйдет из раннего доступа с повышением цены - после релиза стоимость вырастет до 30 долларов

butcher69 butcher69

Разработчики Valheim поделились новыми подробностями о полноценном релизе игры, который состоится 9 сентября 2026 года. К этому моменту популярный «выживач» проведёт в раннем доступе более пяти лет, а вместе с выходом версии 1.0 игроков ждёт заметное изменение цены.

Студия подтвердила, что после релиза стоимость Valheim увеличится на 50% — с 20 до 30 долларов. Авторы объясняют это большим объёмом контента, который был добавлен за годы разработки. До выхода версии 1.0 игру ещё можно приобрести по текущей цене, которая также регулярно снижается во время распродаж.

Valheim 1.0 выйдет в сентябре с последним биомом Deep North

Разработчики отметили, что начинать новую игру необязательно, однако рекомендуют создать новый мир, чтобы получить наиболее полноценный опыт. Кроме того, достижения, которые появятся вместе с релизом, не будут засчитываться задним числом — даже опытным игрокам придётся выполнять все условия заново.

Пока команда не готова подтвердить выпуск крупных обновлений после выхода из раннего доступа, однако поддержку проекта прекращать не собирается. Valheim продолжит получать исправления ошибок и различные улучшения.

Полноценный релиз состоится одновременно на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Игра также сохранит поддержку кроссплея между всеми платформами.

Индустрия 17
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Уверен, что ситуация с допиливанием до и после релиза ничем не будет отличаться. Кроме цены.

3
Aleksey Aleshka

Игра с самым просранным потанцевалом за период раннего доступа

3