Valheim вышла из раннего доступа спустя 5,5 лет - игра продалась тиражом более 17 миллионов копий

Спустя более пяти с половиной лет после старта в раннем доступе Valheim официально получила версию 1.0. Игра от Iron Gate и Coffee Stain теперь доступна на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2, Linux и Mac, а благодаря кроссплатформенной игре владельцы разных платформ могут отправляться на выживание вместе. К этому моменту продажи Valheim превысили 17 миллионов копий.
Главным нововведением версии 1.0 стал финальный регион «Глубокий Север» — самая суровая территория в игре. Это огромная заснеженная пустошь, площадь которой примерно в 2,5 раза превышает площадь любого предыдущего биома. Когда-то здесь жили первые викинги королевства, но теперь от них остались лишь заброшенные руины, хранящие древние секреты и связанные с призраками тайны.
«Глубокий Север» населяют новые опасные противники, включая Гаммельтролла, Элакингара и Барку. Под землёй игроков также ждёт древний Ужас. Чтобы противостоять угрозам и суровому климату региона, разработчики добавили новые рецепты крафта, высокоуровневые комплекты брони, оружие и специальные инструменты.
Версия 1.0 также расширяет сюжетную часть игры. После победы над ключевыми боссами теперь запускаются дополнительные ролики. Iron Gate совместно с Brikk Animation подготовила продолжение вступительного видео, а среди арктических просторов, как отмечают разработчики, спрятан ещё один секретный ролик.
После пяти с половиной лет развития Valheim наконец завершила свой путь в раннем доступе. При этом релиз версии 1.0 выглядит не просто формальностью: игра получила полноценный финальный регион, новый контент и дополнительные сюжетные элементы, которые должны стать итоговой главой большого приключения.
хорошей игре - хорошие продажи
Когда то очень давно запускал и игра не понравилась... ну в этом году запускал и залип... в этоге решил купить (по скидке) потом увидел что готовится выход 1.0 и забросил.... теперь можно начинать играть=)
Отличные новости. Купил игру давным-давно, отыграл 150 часов и даже пепельных земель не видел. Пришла пора расчехлять своего викинга)
В последний раз играл в 22м - сильно игра изменилась? Есть смысл заново влетать, если тогда поднадоела