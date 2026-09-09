Valheim вышла из раннего доступа спустя 5,5 лет - игра продалась тиражом более 17 миллионов копий

Спустя более пяти с половиной лет после старта в раннем доступе Valheim официально получила версию 1.0. Игра от Iron Gate и Coffee Stain теперь доступна на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch 2, Linux и Mac, а благодаря кроссплатформенной игре владельцы разных платформ могут отправляться на выживание вместе. К этому моменту продажи Valheim превысили 17 миллионов копий.

Главным нововведением версии 1.0 стал финальный регион «Глубокий Север» — самая суровая территория в игре. Это огромная заснеженная пустошь, площадь которой примерно в 2,5 раза превышает площадь любого предыдущего биома. Когда-то здесь жили первые викинги королевства, но теперь от них остались лишь заброшенные руины, хранящие древние секреты и связанные с призраками тайны.

«Глубокий Север» населяют новые опасные противники, включая Гаммельтролла, Элакингара и Барку. Под землёй игроков также ждёт древний Ужас. Чтобы противостоять угрозам и суровому климату региона, разработчики добавили новые рецепты крафта, высокоуровневые комплекты брони, оружие и специальные инструменты.

Версия 1.0 также расширяет сюжетную часть игры. После победы над ключевыми боссами теперь запускаются дополнительные ролики. Iron Gate совместно с Brikk Animation подготовила продолжение вступительного видео, а среди арктических просторов, как отмечают разработчики, спрятан ещё один секретный ролик.

После пяти с половиной лет развития Valheim наконец завершила свой путь в раннем доступе. При этом релиз версии 1.0 выглядит не просто формальностью: игра получила полноценный финальный регион, новый контент и дополнительные сюжетные элементы, которые должны стать итоговой главой большого приключения.