Выход Valheim из раннего доступа станет началом новой эпохи для игры

Разработчики Valheim готовятся вывести игру из раннего доступа после почти пяти лет развития. Финальная версия станет крупнейшим обновлением проекта и добавит последнюю крупную зону, новые сюжетные сцены и полноценное завершение путешествия викинга.

Главным нововведением станет Северный край — заснеженная и практически безмолвная пустошь, которую творческий руководитель Robin «Grimmcore» Eyre описывает как место, куда викинги отправляются умирать. В регионе появятся два подземелья и огромный замок, а главным противником станет Gammeltroll — крупнейшее существо, созданное Iron Gate. В отличие от более ориентированных на сражения Туманных земель и Пепельных земель, Северный край будет гораздо спокойнее и атмосфернее, отражая завершение долгого пути героя.

Valheim 1.0 также получит новые анимированные сюжетные сцены и финальную последовательность, которой раньше в игре не было. При этом Iron Gate не считает релиз концом проекта и продолжит развивать игру после выхода версии 1.0. Команда выросла с пяти до девяти человек, что заметно ускорило производство.

Разработчики признаются, что хотели добавить в финальную версию ещё больше контента, однако теперь довольны результатом. Релиз Valheim 1.0 состоится 9 сентября, а одним из главных достижений для команды станет полноценный выход игры на PlayStation и Nintendo Switch 2.