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Valheim 02.02.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, Строительство, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 2 444 оценки

Выход Valheim из раннего доступа станет началом новой эпохи для игры

butcher69 butcher69

Разработчики Valheim готовятся вывести игру из раннего доступа после почти пяти лет развития. Финальная версия станет крупнейшим обновлением проекта и добавит последнюю крупную зону, новые сюжетные сцены и полноценное завершение путешествия викинга.

Главным нововведением станет Северный край — заснеженная и практически безмолвная пустошь, которую творческий руководитель Robin «Grimmcore» Eyre описывает как место, куда викинги отправляются умирать. В регионе появятся два подземелья и огромный замок, а главным противником станет Gammeltroll — крупнейшее существо, созданное Iron Gate. В отличие от более ориентированных на сражения Туманных земель и Пепельных земель, Северный край будет гораздо спокойнее и атмосфернее, отражая завершение долгого пути героя.

Valheim 1.0 также получит новые анимированные сюжетные сцены и финальную последовательность, которой раньше в игре не было. При этом Iron Gate не считает релиз концом проекта и продолжит развивать игру после выхода версии 1.0. Команда выросла с пяти до девяти человек, что заметно ускорило производство.

Разработчики признаются, что хотели добавить в финальную версию ещё больше контента, однако теперь довольны результатом. Релиз Valheim 1.0 состоится 9 сентября, а одним из главных достижений для команды станет полноценный выход игры на PlayStation и Nintendo Switch 2.

Обновления 59
22
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
ZAUSA

Напомнили о существовании такой игры.

7
Hevin

Забросят через год после релиза, потому что с их скоростью разработки - можно постареть дважды

5
Shando

Самое обидное, что обновления океана мы так и не дождались

4
Егор Rush

Может выпустят версию 2.0

3
mAsterAAA

Отличная игра! Ждем!

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