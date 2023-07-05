Авторы средневековой стратегии The Valiant демонстрируют новый геймплейный трейлер для консолей ©

The Valiant, отрядная средневековая RTS от разработчика KITE Games и издателя THQ Nordic, выпустила новый "трейлер контроллера" для своих грядущих портов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Новый трейлер содержит дикторский текст и обзор ключевых моментов геймплея.

The Valiant официально выйдет на PS5 и Xbox Series X|S 11 июля 2023 года, как было объявлено в прошлом месяце. Версия для ПК доступна уже сейчас через Steam, GOG и Epic Games Store.

В трейлере упоминаются мощные способности, но было бы неплохо, если бы в кадре было показано их больше, поскольку их довольно много. Они также играют важную роль в бою, который может быть довольно сложным и даже несбалансированным. В трейлере недооценено, насколько важным может быть позиционирование.

The Valiant, скорее всего, будет успешна на консолях, поскольку сцена ПК требует от жанра гораздо большей глубины.