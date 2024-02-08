Официально: Valiant Hearts: Coming Home выйдет на ПК и консолях до апреля 2024 года

В последние несколько дней появились слухи, что Valiant Hearts: Coming Home, мобильный эксклюзив для платформы Netflix, скорей может выйти на ПК и консолях. Соответствующие версии даже получили возрастной рейтинг в Бразилии. Сегодня Ubisoft представила отчёт о доходах за третий квартал 2023–2024 годов, в котором подтвердила релиз в скором времени.

В отчете о доходах говорится, что Valiant Hearts: Coming Home, эксклюзивная в настоящее время для iOS и Android, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК к 31 марта 2023 года.