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об игре
Valiant Hearts: Coming Home 31.01.2023
Адвенчура, Логические
8.1 23 оценки

Официально: Valiant Hearts: Coming Home выйдет на ПК и консолях до апреля 2024 года

monk70
Новости

В последние несколько дней появились слухи, что Valiant Hearts: Coming Home, мобильный эксклюзив для платформы Netflix, скорей может выйти на ПК и консолях. Соответствующие версии даже получили возрастной рейтинг в Бразилии. Сегодня Ubisoft представила отчёт о доходах за третий квартал 2023–2024 годов, в котором подтвердила релиз в скором времени.

В отчете о доходах говорится, что Valiant Hearts: Coming Home, эксклюзивная в настоящее время для iOS и Android, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК к 31 марта 2023 года.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Demian1

Игра моего детство один из самых грустных концовок

0
Александр Назарко

официально по слухам

0
Denv3r 13

Отличная новость

0
Сплинтер Нэйтан 2

новость 2024 и пишется про 2023, ладно

0