Valiant Hearts: Coming Home выйдет 7 марта на PS4, Xbox One, Switch и ПК

Издательство Ubisoft и разработчик Old Skull Games выпустят приключенческую игру Valiant Hearts: Coming Home, вдохновленную Первой мировой войной 7 марта для PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC 7 марта.
В регионах, где 7 марта уже наступило, игра доступна уже сейчас. Сборник включает в себя обе игры Valiant Hearts: The Great War и Valiant Hearts: Coming Home, также будет доступна.
Valiant Hearts: Coming Home впервые вышла для iOS в App Store и Android в Google Play 31 января 2023 года эксклюзивно для подписчиков Netflix.
Valiant Hearts: Coming Home - это вторая часть игры Valiant Hearts, получившей премию BAFTA: The Great War. Сиквел пойдет по стопам оригинальной игры и продолжит рассказывать истории обычных людей, оказавшихся в необычных обстоятельствах Первой мировой войны.
жаль что как в прошлый раз не будет - на релизе за 7 рублей взял, как и многие, пока юбики не прочухались, были же времена...
Как то по тихому вышла она
Лично мне понравилась первая часть жаль что эту теперь без костылей не купить (хотя я и прошлую не покупал ее раздавали)
Я первую купил 20 копий гифтов и бесплатно раздал.