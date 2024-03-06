Valiant Hearts: Coming Home выйдет 7 марта на PS4, Xbox One, Switch и ПК

Издательство Ubisoft и разработчик Old Skull Games выпустят приключенческую игру Valiant Hearts: Coming Home, вдохновленную Первой мировой войной 7 марта для PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC 7 марта.

В регионах, где 7 марта уже наступило, игра доступна уже сейчас. Сборник включает в себя обе игры Valiant Hearts: The Great War и Valiant Hearts: Coming Home, также будет доступна.

Valiant Hearts: Coming Home впервые вышла для iOS в App Store и Android в Google Play 31 января 2023 года эксклюзивно для подписчиков Netflix.

Valiant Hearts: Coming Home - это вторая часть игры Valiant Hearts, получившей премию BAFTA: The Great War. Сиквел пойдет по стопам оригинальной игры и продолжит рассказывать истории обычных людей, оказавшихся в необычных обстоятельствах Первой мировой войны.