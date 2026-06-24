Valken делает ставку на тактику: авторы Backrooms: The Labyrinth показали шутер про зомби

Студия Revane, известная по хоррору Backrooms: The Labyrinth, представила свой новый проект — тактический зомби-шутер Valken. Разработчики обещают не просто очередную игру про живых мертвецов, а сочетание реалистичного тактического геймплея и выживания в условиях постоянной угрозы.

В Valken игрокам предстоит пройти сюжетную одиночную кампанию, занимаясь поиском и спасением выживших. Среди заявленных особенностей — возможность переключаться между видом от первого и третьего лица, вертикально построенные уровни, фотореалистичная графика на Unreal Engine 5 и продвинутый искусственный интеллект противников, реагирующий на шум, перемещения и тактические решения игрока.

Оценить проект самостоятельно можно будет уже совсем скоро: демоверсия Valken появится в Steam 1 июля. Судя по опубликованному трейлеру, игра впечатляет качеством окружения и общей атмосферой, однако анимации ближнего боя пока выглядят заметно слабее остальных элементов. Именно демо-версия должна показать, насколько убедительно работает заявленная тактическая составляющая на практике.