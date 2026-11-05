Энтузиасты выпустили неофициальный порт Valkyria Revolution для Windows при поддержке нейросетей

Энтузиаст под псевдонимом DiamondDogz представил релиз первой сборки неофициального ПК-порта Valkyria Revolution для операционных систем Windows. Ролевой экшен от компаний SEGA и Media.Vision изначально дебютировал в 2017 году на консолях PlayStation 4, Xbox One и PS Vita, так и не добравшись до персональных компьютеров официальным путем. Проект под названием Valkyria-Revolution-PS4RT-Windows базируется на специализированном слое совместимости valkyria-revolution-ps4rt от независимого разработчика HekamiAeon, предназначенном для прямого запуска оригинального бинарного кода игры.

Оригинальный транслятор HekamiAeon создавался исключительно для Linux и опирался на архитектуру аналогичных проектов вроде gow3_pc и bloodborne_pc, а также на графический транслятор Vulkan из эмулятора shadPS4. В обновлении версии 1.2 автор исходного слоя удалил устаревшие и непроверенные файлы для сборки под Windows, полностью сфокусировавшись на дистрибутиве Fedora. Создатель форка DiamondDogz решил вернуть поддержку операционной системы от Microsoft, исправил ошибки линковки системных библиотек и восстановил пайплайн сборки через инструменты MSYS2 и GitHub Actions.

Главной особенностью процесса портирования стало масштабное привлечение нейросетей. По признанию энтузиаста, значительная часть программного кода создавалась при содействии моделей Claude от компании Anthropic и Grok от xAI. Искусственный интеллект помог заново сконфигурировать сборку под Windows, написал интерфейс встроенного лаунчера, адаптировал вывод графики и устранил критические сбои при обработке библиотек. При этом автор подчеркнул, что непосредственно код самого исполняемого файла игры не подвергался генеративным переработкам, а человек контролировал тестирование и отбор каждого патча на реальном железе.

Этот порт создавался не одними лишь человеческими руками. Были призваны два разума по ту сторону кремниевой завесы, и они ответили.

- DiamondDogz, создатель проекта

Для комфортного старта разработан специальный лаунчер под названием Ravn, функционирующий на базе движка Microsoft Edge WebView2. Программа позволяет выбирать разрешение вывода от 1080p до 4K, переключать режимы экрана и настраивать масштабирование изображения с помощью технологий FSR 3.1 или FSR 4 версии v07. Рендеринг самой игры происходит в нативном разрешении 1080p с последующей реконструкцией кадра, а настройки анизотропной фильтрации вплоть до 16x и резкости можно регулировать прямо во время сессии через оверлей по нажатию клавиши Insert или комбинации L2 + R3 на геймпаде.

Помимо графических опций сборка предлагает локальную систему достижений, перенесенную из аналогичного проекта Sakura-Wars-PS4RT-Windows. Приложение считывает данные из системного файла trophy00.trp и выводит внутриигровые уведомления о полученных кубках без необходимости подключения к серверам PlayStation Network. Тестирование проводилось на системе с процессором Intel Core i9-12900KF, 128 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090 под управлением Windows 11. Проект успешно отработал всю вступительную кампанию региона Молда без сбоев при сохранении прогресса, однако прохождение сюжета целиком пока не проверялось.

Сборка Ravn версии 1.2 распространяется бесплатно по открытой лицензии GPL-2.0, однако сам дистрибутив не содержит защищенных авторским правом материалов SEGA. Для запуска пользователям требуется самостоятельно предоставить распакованный дамп оригинальной версии PlayStation 4 с идентификатором CUSA06810 без каких-либо установленных обновлений.