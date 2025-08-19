Анонсирована Valor Mortis - новая игра от создателей Ghostrunner

На презентации Gamescom Opening Night Live студия One More Level неожиданно представила свой новый проект — Valor Mortis. Это одиночный souls-like от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативной версии Европы времён вторжения Наполеона. Атмосфера обещает быть максимально тёмной и жестокой.

Главный герой — французский солдат Вильям, погибший на поле боя и чудом вернувшийся к жизни. Но вместе с ним в мир пришла и странная сила: Нефтоглобин — чумоподобное вещество, разъедающее всё вокруг. Оно превратило его соратников в кошмарных мутантов, а самому Вильяму дало возможность управлять этой заразой и использовать её как оружие. Его цель — остановить Наполеона и вернуть себе родину, даже если придётся сражаться с армией оживших чудовищ.

Игра не стесняется в жестокости: кровь, разложение и изуродованные тела будут сопровождать игрока на каждом шагу. Враги превращаются в отвратительных зомби прямо на глазах, а сам Вильям открывает всё новые способности. Среди них — огненные выбросы из рук и другие приёмы, подпитанные найденным Нефтоглобином. Чем глубже вы погружаетесь в этот мрак, тем сильнее становится герой — и тем страшнее становится мир вокруг.

Valor Mortis выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Уже в ближайшие недели стартует закрытое тестирование, на которое можно записаться через официальный сайт.