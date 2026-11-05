Авторы Valor Mortis раскритиковали левелдизайн Lies of P за лень и любовь к дешевым засадам

Дизайнер уровней польской студии One More Level Дамиан Вуйцик во время подкаста Indycze Opowieści выступил с резкой критикой в адрес создателей корейского ролевого экшена Lies of P. Обсуждая принципы построения локаций в соулслайках и психологию взаимодействия с игроком, разработчик назвал подход коллег из студии Round8 откровенно ленивым и злоупотребляющим дешевыми приемами.

По мнению польского специалиста, общая геометрия и визуальная структура уровней в приключении про Пиноккио сделаны на достойном уровне, однако наполнение пространства противниками вызывает серьезные вопросы. Постоянные попытки авторов спрятать сильного монстра за каждым глухим углом коридора разрушают честный темп исследования и вместо увлекательного испытания вызывают лишь глухое раздражение.

Конструкция локаций там в порядке, но это было просто лениво. В это тяжело играть, когда буквально за каждым углом прячется враг только ради того, чтобы застать врасплох и постоянно вызывать странные мини-сюрпризы и фрустрацию.

- Дамиан Вуйцик, дизайнер уровней One More Level

Примечательно, что сам Вуйцик не отрицает присутствия спорных моментов и в недавно вышедшем проекте Valor Mortis. Игроки на релизе активно возмущались наличием коварных платформенных секций и неожиданных ловушек. Левелдизайнер признался, что во время разработки 4 уровня с пещерами он лично продавил добавление хрупких каменных плит, которые неожиданно обваливаются под ногами персонажа прямо на выходе из опасной зоны.

Еще одним резонансным эпизодом стала зачистка сарая в деревне на 3 локации, где после уничтожения толпы бронированных пехотинцев игрок спешит подобрать редкий лут на деревянном помосте, однако пол мгновенно проламывается. В результате герой падает в самый центр укрепленной площади под перекрестный огонь стрелков и бомбардиров. Разработчик отметил, что прекрасно понимает ярость геймеров в подобные моменты, но считает умеренную дозу внезапной опасности обязательным атрибутом жанра, отличающим ручной дизайн от монотонных боевых коридоров.

В качестве идеального ориентира авторы экшена с видом из глаз называют классическую Dark Souls. При проектировании 9 уровня Valor Mortis, представляющего собой готический университет, команда попыталась реализовать философию единого открывающегося шортката. Вся масштабная локация выстроена вокруг одной лампы возрождения, а чувство огромного лабиринта достигается высокими потолками, перепадами высоты и грамотным направлением взгляда игрока через карнизы крыш.

Несмотря на споры вокруг хардкорного баланса и жесткой привязки боевой системы к парированиям, соулслайк в сеттинге наполеоновских войн окупил затраты на производство уже в первые 7 дней после премьеры. В настоящее время студия One More Level готовит патчи для балансировки выносливости, а также разрабатывает крупное сюжетное дополнение, релиз которого запланирован на 2027 год.