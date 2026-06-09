"Многое произошло" - разработчики Valor Mortis рассматривают возможность переноса даты релиза с сентября

Сентябрь 2026 года, пожалуй, самый насыщенный месяц, за последние несколько лет с точки зрения выхода видеоигр: Marvel's Wolverine, The Blood of Dawnwalker, Dawn of War 4, Silent Hill: Townfall. После Summer Game Fest и State of Play от Sony сентябрь выглядит очень многообещающим. Пока крупные студии спешат выпустить свои игры до даты релиза GTA 6, наполеоновский soulslike от One More Level, Valor Mortis, застрял между Control Resonant и Onimusha: Way of the Sword — не самое приятное положение. Команду разработчиков спросили о текущей дате релиза, и, похоже, она может измениться.

Гейм-директор Радослав Ратушник после презентации Xbox Games Showcase ответил:

Я бы не сказал, что дата выхода предопределена. На прошлой неделе произошло много всего, верно? Мы, конечно, тоже в этом участвуем. Мы будем думать об этом в ближайшие несколько дней, и я думаю, мы найдём подходящее время для Valor Mortis.

Перенос релиза вполне логичен: ранее релиз Phantom Blade Zero от S-Game был перенесён на октябрь. Ноябрь на данный момент абсолютно не подходит из-за GTA 6, и декабрь тоже кажется неудачным вариантом – все будут играть в последнюю игру Rockstar во время зимних каникул.

Таким образом, октябрь, вероятно, наиболее логичен. Хотя Phantom Blade Zero не совсем игра в жанре soulslike, это единственный реальный конкурент Valor Mortis, и её релиз в настоящее время запланирован на 29 октября. Небольшая задержка в середине месяца выведет Valor Mortis из орбиты Phantom Blade Zero и Onimusha.