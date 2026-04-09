На The Triple-i Initiative 2026 показали мрачный трейлер Valor Mortis

На проходящем сегодня шоукейсе The Triple-i Initiative 2026 польская студия One More Level, известная по дилогии Ghostrunner, представила новый трейлер своего следующего амбициозного проекта. Разработчики не только показали свежие кадры игрового процесса, но и официально подтвердили сроки выхода Valor Mortis.

Valor Mortis представляет собой экшен-соулслайк от первого лица, действие которого разворачивается в сеттинге сверхъестественного переосмысления Наполеоновских войн. Свежий трейлер раскрыл ряд ключевых деталей, которые ранее оставались в тайне: были продемонстрированы новые типы оружия, мрачные локации, а также один из масштабных боссов.

Особое внимание в ролике уделили механике перемещения. Несмотря на смену жанра, в игре отчетливо прослеживается «наследие» Ghostrunner — элементы паркура интегрированы непосредственно в боевую систему и процесс исследования мира.

Релиз запланирован на осень 2026 года.