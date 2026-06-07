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Valor Mortis 24.09.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7.3 42 оценки

От создателей Ghostrunner: мрачная Valor Mortis выйдет в сентябре и сразу появится в Xbox Game Pass

butcher69 butcher69

На Xbox Showcase студия One More Level, известная по серии Ghostrunner, официально представила новый трейлер Valor Mortis и объявила важную новость для подписчиков Game Pass. Экшен выйдет в сентябре 2026 года и будет доступен в сервисе Xbox с первого дня релиза.

Valor Mortis представляет собой необычное сочетание шутера от первого лица и механик Souls-like. Игрокам предстоит взять на себя роль бывшего солдата армии Наполеона, который восстаёт из мёртвых и оказывается втянут в мрачный сверхъестественный конфликт.

Согласно официальному описанию, героя ждут битвы с чудовищами, использование потусторонних способностей и расследование заговора, угрожающего всему человечеству. Судя по новому трейлеру, разработчики делают ставку на мрачную атмосферу, динамичные сражения и высокий уровень сложности — подход, который хорошо знаком поклонникам Ghostrunner.

Сам по себе концепт выглядит достаточно свежо: эпоха наполеоновских войн редко становится основой для тёмных фэнтезийных экшенов, а сочетание исторического антуража с хоррор-элементами заметно выделяет Valor Mortis на фоне других релизов.

Если One More Level удастся перенести свой опыт создания напряжённых и требовательных боевых систем в новый проект, Valor Mortis может стать одним из самых любопытных релизов Game Pass этой осени.

Мероприятия Трейлеры
19
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ммммм xyета // Дмитрий Арифуллин

4
ZackSnyder

Визуально самобытно, оригинально и вообще шикарно. Не фанат первого лица, но тут прямо зацепили. Время Наполеона не пахано

Anomander Reyk

Блин, лишь бы в боевку смогли... Визуал - пушка!!! Только буратино немного напомнило....