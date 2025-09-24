Открытое бета-тестирование Valor Mortis пройдёт в начале октября

Польская студия One More Level скоро начнёт игровое тестирование Soulslike Valor Mortis. Зарегистрироваться на тестирование можно как на официальном сайте, так и на странице игры в Steam. Выбравшие первый способ смогут сразу же начать играть за бывшего солдата Наполеона Бонапарта.

Тестирование (включая боевую систему от первого лица) завершится 13 октября 2025 года, а дата его начала будет зависеть от способа регистрации. Создатели серии Ghostrunner предложили фанатам два способа регистрации:

до 6 октября на сайте Valor Mortis;

до 8 октября в Steam.

Если вы выберете первый вариант, ваше приключение начнётся в тот же день после 18:00 МСК. Аналогичные правила действуют для пользователей платформы Valve, но они начнут играть 8 октября. Как уже упоминалось, в обоих случаях тестирование продлится до 13 октября.

Стоит отметить, что разработчики уже внесли начальные исправления в тестируемую версию игры. Первые ошибки были обнаружены ещё на мероприятии Gamescom в прошлом месяце, когда игра была доступна посетителям. По словам разработчиков, во время тестирования игра будет доступна на 15 языках. Судя по текущему списку локализаций в Steam, игра получит тестовый перевод на русский.

У Valor Mortis пока нет официальной даты выхода. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.