Разработчики экшена Valor Mortis официально объявили стоимость игры и анонсировали платное Делюкс-издание

Студия One More Level раскрыла ценовую политику для своего грядущего мистического экшена Valor Mortis. Разработчики проекта, ранее принимавшие участие в создании динамичного киберпанк-экшена Ghostrunner, приняли решение отказаться от стандартной стоимости крупных релизов, несмотря на высокое визуальное качество и 20 часов прохождения сюжетной линии. Финальный релиз амбициозного проекта запланирован на 13 октября 2026 года. Базовая версия игры поступит в продажу по сниженной цене 39 долларов 99 центов или 39 евро 99 центов в зависимости от выбранного региона цифрового магазина.

Авторы проекта намеренно отказались от запуска предварительных заказов, решив позволить качеству готового продукта говорить самому за себя в день официального релиза. Одновременно с базовой версией создатели анонсировали специальное Делюкс-издание стоимостью 59 долларов 99 центов или 59 евро 99 центов. В состав этого расширенного набора войдёт крупное платное сюжетное дополнение, выход которого запланирован на следующий год, а также несколько уникальных косметических комплектов. При этом разработчики пообещали регулярно выпускать бесплатные контентные обновления с новыми игровыми возможностями в течение нескольких недель и месяцев после запуска.

Ключевой технической особенностью игрового процесса станет перенос классических хардкорных механик жанра Soulslike в формат полноценного вида от первого лица. Команда столкнулась с серьёзными трудностями при реализации требовательной боевой системы, запутанного исследования локаций и напряжённых сражений со зловещими боссами. Для решения проблемы с обзором в ближнем бою авторы внедрили продвинутую систему динамического масштабирования угла поля зрения. Данная технология автоматически изменяет обзор камеры во время дуэлей с гигантскими монстрами, что позволяет игрокам гораздо лучше считывать движения противника и вовремя уклоняться от ударов.