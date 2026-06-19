Разработчики экшена Valor Mortis расширили конкурс с розыгрышем бесплатных копий игры и уникальных Discord-ролей

Студия Valor Mortis Team представила вторую часть творческого конкурса в честь фестиваля «Играм быть» в Steam. Авторы добавили к розыгрышу релизных копий игры состязание по скриншотам и конкурс фан-артов. Все творческие марафоны проходят в Discord-сервере проекта и продлятся до 30 июня текущего года.

Для любителей юмора команда запустила конкурс игровых мемов и красивых кадров. Два победителя получат по бесплатной копии игры, а их лучшие работы навсегда превратятся в стикеры сообщества. К участию принимаются только чистые скриншоты из демоверсии или картинки с наложенным поверх текстом для мем-форматов.

Художники и скульпторы могут побороться за победу в категории фан-артов, где на кону стоит ещё один заветный ключ. Творцов не ограничивают в материалах: участвовать можно как с цифровыми картинами, так и со скульптурами из пластилина. Единственным и самым строгим правилом номинации стал полный запрет на ИИ-изображения.

В финале публикации разработчики затизерили грядущий конкурс по скоростному прохождению демонстрационной версии. Все подробности и правила для спидраннеров создатели обещают раскрыть в ближайшее время в отдельном канале своего Discord. Опробовать механики игры и сделать скриншоты для мемов можно через демо в Steam.