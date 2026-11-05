Разработчики Valor Mortis подтвердили сюжетное дополнение и проигнорировали просьбы об упрощении игры

Польский ролевой экшен от первого лица Valor Mortis не получит упрощенный режим сложности вопреки многочисленным жалобам неподготовленных игроков. Об этом в эфире подкаста Indycze Opowieści прямо заявил дизайнер уровней студии One More Level Дамиан Вуйцик. По его словам, авторы регулярно получают сообщения от пользователей с просьбами добавить легкий режим для комфортного изучения сюжета, однако команда не намерена отступать от принципов хардкорного жанра.

Разработчик подчеркнул, что соулслайки изначально создаются как комплексное испытание, где преодоление трудностей и победа над собственным раздражением выступают ключевой частью игрового процесса. Попытки внедрить искусственные послабления разрушили бы базовый темп боевой системы, завязанной на своевременных парированиях и точечном расчете запаса сил.

Есть люди, которые требуют от нас легкий режим, потому что не справляются с механикой. Но этот жанр для того и создан, чтобы игрок адаптировался, учился на ошибках и преодолевал себя.

- Дамиан Вуйцик, дизайнер уровней One More Level

Вместо снижения планки входа коллектив One More Level сосредоточился на выпуске патчей с балансировкой параметров. Студия признает наличие шероховатостей в расходе выносливости и читаемости атак некоторых противников. В рамках ближайшей дорожной карты проект получит технические исправления, расширенные наборы добиваний, косметические облики и режим Новая игра плюс.

Помимо поддержки базовой версии, авторы официально подтвердили работу над крупным сюжетным дополнением. Вуйцик сообщил, что внутренняя команда уже трудится над расширением, которое добавит новые локации, виды оружия и боссов. Релиз сюжетного DLC запланирован на 2027 год.

При этом разговоры о разработке полноценной второй части в студии считают преждевременными, поскольку сейчас все силы брошены на контентное расширение текущего проекта.