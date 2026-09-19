ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7.3 57 оценок

Sapphire готовит Nitro+ RX 9070 XT OC в стиле Valor Mortis с игрой в комплекте

KoRnEr KoRnEr

Sapphire продолжает выпускать видеокарты, посвящённые крупным игровым релизам. На этот раз компания готовит Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC в оформлении Valor Mortis — проекта от студии One More Level и издателя Lyrical Games. Релиз игры запланирован на 13 октября 2026 года.

Sapphire выпустит Radeon RX 9070 NITRO+ Crimson Desert Edition

Как и предыдущая тематическая модель Crimson Desert edition, версия Valor Mortis получит:

  • Пользовательский логотип на вентиляторах.
  • Магнитную заднюю панель с изображениями из игры.

Поскольку карта, вероятно, повторит конфигурацию Crimson Desert edition, ожидаются следующие параметры:

  • GPU: Boost до 3060 МГц, игровая частота до 2520 МГц.
  • Память: 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной и скоростью 20 Гбит/с.
  • Охлаждение и заводской разгон — без изменений относительно предыдущей версии.

Вместе с видеокартой покупатели получат копию игры Valor Mortis. Однако Sapphire пока не уточнила, будет ли это стандартное издание или Deluxe. Цена и точная дата начала продаж также не объявлены. Предполагается, что новинка поступит в продажу примерно 13 октября или вскоре после этой даты.

Отдельно стоит отметить, что в этом году Sapphire празднует 25-летие. Основатель и генеральный директор компании KD Au заявил, что эта веха «принадлежит нашим клиентам, нашим партнёрам из AMD и каждому члену команды SAPPHIRE». По его словам, компания начинала с амбиции создавать лучшие в мире видеокарты, и эта цель до сих пор движет ею.

Ожидается, что официальный анонс Nitro+ RX 9070 XT OC Valor Mortis состоится в ближайшие недели.

ПК 4 Железо 1
5
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий