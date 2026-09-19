Sapphire готовит Nitro+ RX 9070 XT OC в стиле Valor Mortis с игрой в комплекте

Sapphire продолжает выпускать видеокарты, посвящённые крупным игровым релизам. На этот раз компания готовит Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC в оформлении Valor Mortis — проекта от студии One More Level и издателя Lyrical Games. Релиз игры запланирован на 13 октября 2026 года.

Как и предыдущая тематическая модель Crimson Desert edition, версия Valor Mortis получит:

Пользовательский логотип на вентиляторах .

. Магнитную заднюю панель с изображениями из игры.

Поскольку карта, вероятно, повторит конфигурацию Crimson Desert edition, ожидаются следующие параметры:

GPU: Boost до 3060 МГц , игровая частота до 2520 МГц .

Boost до , игровая частота до . Память: 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной и скоростью 20 Гбит/с .

с 256-битной шиной и скоростью . Охлаждение и заводской разгон — без изменений относительно предыдущей версии.

Вместе с видеокартой покупатели получат копию игры Valor Mortis. Однако Sapphire пока не уточнила, будет ли это стандартное издание или Deluxe. Цена и точная дата начала продаж также не объявлены. Предполагается, что новинка поступит в продажу примерно 13 октября или вскоре после этой даты.

Отдельно стоит отметить, что в этом году Sapphire празднует 25-летие. Основатель и генеральный директор компании KD Au заявил, что эта веха «принадлежит нашим клиентам, нашим партнёрам из AMD и каждому члену команды SAPPHIRE». По его словам, компания начинала с амбиции создавать лучшие в мире видеокарты, и эта цель до сих пор движет ею.

Ожидается, что официальный анонс Nitro+ RX 9070 XT OC Valor Mortis состоится в ближайшие недели.