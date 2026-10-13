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Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7 73 оценки

SAPPHIRE представила NITRO+ RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition с бесплатной копией игры Valor Mortis

KoRnEr KoRnEr

SAPPHIRE расширяет линейку тематических видеокарт. Новая модель NITRO+ RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition основана на существующей NITRO+ RX 9070 XT OC и не отличается от неё по аппаратной конфигурации. Это значит, что дополнительного прироста производительности ждать не стоит — изменения носят исключительно внешний характер.

Sapphire готовит Nitro+ RX 9070 XT OC в стиле Valor Mortis с игрой в комплекте

Дизайн и особенности

  • Магнитная задняя панель MagniPlate с оригинальным дизайном по мотивам игры. Снимается без разборки видеокарты.
  • Три вентилятора AeroCurve с центральными эмблемами в стиле Valor Mortis и обновлённым брендингом NITRO+.
  • Адресная RGB-подсветка SAPPHIRE с настройкой через ПО TriXX.
  • Скрытая схема питания STEALTH Hidden Power Cable — разъём 12V-2x6 размещён под кожухом системы охлаждения, что делает кабель менее заметным внутри корпуса.

Технические характеристики

Видеокарта использует архитектуру AMD RDNA 4:

  • 64 вычислительных блока
  • 4096 потоковых процессоров
  • 64 ускорителя лучей
  • 128 ускорителей ИИ

Частоты: игровая — до 2520 МГц, Boost — до 3060 МГц. Память: 16 ГБ GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с и 256-битной шиной (пропускная способность 640 ГБ/с). Эти параметры полностью совпадают со стандартной NITRO+ RX 9070 XT OC.

Охлаждение

Система охлаждения включает интегрированный тепловой модуль, термоинтерфейс Honeywell PTM7950, цифровое управление питанием и защитную схему.

NITRO+ RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition поступит в продажу в избранных магазинах в октябре 2026 года. Точная цена и список ритейлеров пока не объявлены.

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Комментарии:  10
Ваш комментарий
Эд Сноуден

Такое даже бесплатно западло, фу мерзость.

7
inkomniak