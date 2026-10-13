SAPPHIRE представила NITRO+ RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition с бесплатной копией игры Valor Mortis

SAPPHIRE расширяет линейку тематических видеокарт. Новая модель NITRO+ RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition основана на существующей NITRO+ RX 9070 XT OC и не отличается от неё по аппаратной конфигурации. Это значит, что дополнительного прироста производительности ждать не стоит — изменения носят исключительно внешний характер.
Дизайн и особенности
- Магнитная задняя панель MagniPlate с оригинальным дизайном по мотивам игры. Снимается без разборки видеокарты.
- Три вентилятора AeroCurve с центральными эмблемами в стиле Valor Mortis и обновлённым брендингом NITRO+.
- Адресная RGB-подсветка SAPPHIRE с настройкой через ПО TriXX.
- Скрытая схема питания STEALTH Hidden Power Cable — разъём 12V-2x6 размещён под кожухом системы охлаждения, что делает кабель менее заметным внутри корпуса.
Технические характеристики
Видеокарта использует архитектуру AMD RDNA 4:
- 64 вычислительных блока
- 4096 потоковых процессоров
- 64 ускорителя лучей
- 128 ускорителей ИИ
Частоты: игровая — до 2520 МГц, Boost — до 3060 МГц. Память: 16 ГБ GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с и 256-битной шиной (пропускная способность 640 ГБ/с). Эти параметры полностью совпадают со стандартной NITRO+ RX 9070 XT OC.
Охлаждение
Система охлаждения включает интегрированный тепловой модуль, термоинтерфейс Honeywell PTM7950, цифровое управление питанием и защитную схему.
NITRO+ RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition поступит в продажу в избранных магазинах в октябре 2026 года. Точная цена и список ритейлеров пока не объявлены.
Такое даже бесплатно западло, фу мерзость.