Системные требования Valor Mortis резко изменились в лучшую сторону прямо перед релизом

Разработчики Valor Mortis существенно снизили системные требования для ПК. Авторы урезали запросы к минимальному процессору и видеокарте прямо перед официальным релизом, который состоится уже сегодня, 13 октября 2026 года.

Раньше на странице игры в Steam красовалось весьма мощное железо. В июне, когда выходила финальная демоверсия, для запуска проекта требовался процессор уровня AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-11700. В качестве минимальной видеокарты авторы просили AMD Radeon RX 6700 или Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Теперь же в списке указаны Ryzen 5 3600 или Core i5-10600K, а также старенькие видеокарты RX 5600 XT или GTX 1660 Ti. Теперь владельцам бюджетных ПК станет гораздо легче попасть на чумные поля сражений наполеоновской Европы.

И это отличная новость. Правда, необходимый объем свободного места на SSD немного вырос — с 50 до 60 гигабайт. Однако здесь есть несколько важных нюансов. Студия One More Level пока официально не объявляла о снижении требований. Разработчики также не ответили на журналистские запросы. Существует вероятность, что данные характеристики еще изменятся. Но обновлять заглушки в Steam за считанные часы до релиза было бы очень странным решением.

Журналисты протестировали игру на старой видеокарте GTX 1070. Но даже в разрешении 1080p на низких настройках графики игре всё равно требуются апскейлеры, иначе добиться хоть какой-то плавности не получится. При включении апскейлера TSR на 67% древняя карточка от Nvidia выдавала в районе 40–50 кадров в секунду. В тяжелой сцене на открытом воздухе средняя частота составила 41 кадр. Результат неплохой. Но в процессе игры все равно возникали те же самые фризы и внезапные просадки FPS, что и при тестах современной RTX 4060 для полноценного обзора. Если вы хотите получить действительно стабильную картинку, вам определенно понадобится более современное железо с большим запасом видеопамяти.