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Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7 62 оценки

Состоялся релиз соулслайка от первого лица Valor Mortis - игра достигла 1 млн вишлистов

monk70 monk70

Состоялся релиз Valor Mortis: новая игра от польской студии One More Level вышла на ПК, PS5 и XSX/S (а также в сервисе Game Pass). Разработчики также объявили, что игра набрала миллион добавлений в списки желаемого.

Лучшего момента для достижения такого результата не найти. Это доказывает создателям, что у игры огромная потенциальная аудитория. Кроме того, весьма положительные первые отзывы вполне могут побудить игроков обратить внимание на Valor Mortis.

Разработчики подтвердили, что позднее в этом году в игре появится режим «Новая игра+», но им также интересно узнать, какие ещё варианты игрового процесса хотели бы увидеть пользователи.

Релизы 1
13
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Serg_Sigil

Какие же разные всё-таки поляки - вот это продаётся без лишней тряски и есть русский со старта..)

8
Твой сосед стучит

То что я добавил в список желаемое, не значит, что планирую покупать. А чисто заметки делаю, какие игры скачать с торрента.

6
Tarnished911

Ждём в зеленом стимчеке

2
Апостлс