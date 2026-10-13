Состоялся релиз соулслайка от первого лица Valor Mortis - игра достигла 1 млн вишлистов

Состоялся релиз Valor Mortis: новая игра от польской студии One More Level вышла на ПК, PS5 и XSX/S (а также в сервисе Game Pass). Разработчики также объявили, что игра набрала миллион добавлений в списки желаемого.
Лучшего момента для достижения такого результата не найти. Это доказывает создателям, что у игры огромная потенциальная аудитория. Кроме того, весьма положительные первые отзывы вполне могут побудить игроков обратить внимание на Valor Mortis.
Разработчики подтвердили, что позднее в этом году в игре появится режим «Новая игра+», но им также интересно узнать, какие ещё варианты игрового процесса хотели бы увидеть пользователи.
Какие же разные всё-таки поляки - вот это продаётся без лишней тряски и есть русский со старта..)
То что я добавил в список желаемое, не значит, что планирую покупать. А чисто заметки делаю, какие игры скачать с торрента.
Ждём в зеленом стимчеке