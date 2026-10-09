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Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7.2 59 оценок

Soulslike про солдата наполеоновской армии Valor Mortis получил релизный трейлер

monk70 monk70

Компания Lyrical Games сегодня представила релизный трейлер Valor Mortis — экшена от первого лица в жанре soulslike от студии One More Level (создателей Ghostrunner). Выход игры запланирован на вторник, 13 октября (20:00 МСК) для PS5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Динамичный релизный трейлер погружает зрителей в атмосферу кошмарной войны, ставшей основой сюжета Valor Mortis. Ключевые персонажи, в том числе Шрайк (ее озвучила Дженнифер Инглиш), задают тон истории, разворачивающейся в оккупированной Восточной Европе, где наполеоновская кампания обернулась чем-то противоестественным. Уильям Доусетт (Джеймс Александр) сражается с гибридными созданиями — «нефтогоблинами» — в различных регионах игры, используя богатый арсенал оружия и «Трансмутации»: особые способности, позволяющие ему сокрушать врагов и разрушать элементы окружения.

Lyrical Games также анонсировала режим «Новая игра+» для Valor Mortis, который появится в четвёртом квартале этого года. Этот режим позволит игрокам пройти игру заново, столкнувшись с новыми испытаниями и более сильными противниками, сохранив при этом добычу и прогресс персонажа, полученные в ходе первого прохождения.

Трейлеры 6
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Noble Gideon

хоть историю выучим благодаря играм

4