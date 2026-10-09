Soulslike про солдата наполеоновской армии Valor Mortis получил релизный трейлер

Компания Lyrical Games сегодня представила релизный трейлер Valor Mortis — экшена от первого лица в жанре soulslike от студии One More Level (создателей Ghostrunner). Выход игры запланирован на вторник, 13 октября (20:00 МСК) для PS5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Динамичный релизный трейлер погружает зрителей в атмосферу кошмарной войны, ставшей основой сюжета Valor Mortis. Ключевые персонажи, в том числе Шрайк (ее озвучила Дженнифер Инглиш), задают тон истории, разворачивающейся в оккупированной Восточной Европе, где наполеоновская кампания обернулась чем-то противоестественным. Уильям Доусетт (Джеймс Александр) сражается с гибридными созданиями — «нефтогоблинами» — в различных регионах игры, используя богатый арсенал оружия и «Трансмутации»: особые способности, позволяющие ему сокрушать врагов и разрушать элементы окружения.

Lyrical Games также анонсировала режим «Новая игра+» для Valor Mortis, который появится в четвёртом квартале этого года. Этот режим позволит игрокам пройти игру заново, столкнувшись с новыми испытаниями и более сильными противниками, сохранив при этом добычу и прогресс персонажа, полученные в ходе первого прохождения.