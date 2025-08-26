ЧАТ ИГРЫ
Valor Mortis 2026 г.
Экшен, Ужасы, От третьего лица
6.5 13 оценок

Создатели Ghostrunner про свой новый проект Valor Mortis: "Мы не пытаемся создать игру для всех"

butcher69 butcher69

Студия One More Level, известная по Ghostrunner, готовит новый проект — Valor Mortis. Игра сразу привлекла внимание на презентации: акцент сделан на сражениях от первого лица, а не на паркуре, и разработчики открыто называют её Soulslike.

Анонсирована Valor Mortis - новая игра от создателей Ghostrunner

«Мы не пытаемся создать игру для всех, — признаются авторы. — В ней есть сбор “душ”, зажигание “костров” и крайне сложные бои с боссами. Также игроки будут возвращаться по карте, чтобы искать секреты. Нам ближе честность, чем пустые ярлыки».

Подобный подход выделяет проект на фоне других студий, которые чаще избегают слова Soulslike. В отличие от создателей Black Myth: Wukong или The First Berserker: Khazan, One More Level не стесняется прямо указывать на вдохновение Dark Souls.

Однако Valor Mortis не ограничивается лишь одной ассоциацией. «Мы любим Dishonored, и она определённо повлияла на нас. Но это не стелс-игра, по формату она гораздо ближе к Dark Souls», — уточняют разработчики. Визуально проект напоминает мрачное переплетение BioShock и Bloodborne: здесь есть и стихийные силы, отсылающие к плазмидам, и искажённые чудовища, словно вышедшие из улиц Ярнама.

Сеттинг тоже необычен — альтернативные наполеоновские войны, где воскресший французский герой сражается с жуткими тварями, используя как клинки, так и огнестрел. Мир обещает быть сложным, запутанным и полным тайн, как в лучших традициях FromSoftware.

Пока Valor Mortis выглядит как смелая попытка объединить разные влияния и при этом не потерять собственное лицо. И если заявленный баланс сработает, игра может стать не просто клоном Soulslike, а одним из самых необычных проектов 2025 года.

Gridon

новый код для фразы "если вам не понравится наш Франкенштейн из механик соулса биошока и дизонорда то вы просто не целевая аудитория".

Константин335

Так все верно же? Кому то понравится, значит для них, кому то не понравится, значит не для них. Все просто

Gridon Константин335

Так можно оправдать любой винегрет из чужих механик если итоговый продукт окажется неиграбельным.

TheLokich

А потом "Игроки слишком зажрались и не смогли оценить", ага сколько уже под эту эгиду сдохло игр поделок.

