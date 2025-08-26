Создатели Ghostrunner про свой новый проект Valor Mortis: "Мы не пытаемся создать игру для всех"

Студия One More Level, известная по Ghostrunner, готовит новый проект — Valor Mortis. Игра сразу привлекла внимание на презентации: акцент сделан на сражениях от первого лица, а не на паркуре, и разработчики открыто называют её Soulslike.

«Мы не пытаемся создать игру для всех, — признаются авторы. — В ней есть сбор “душ”, зажигание “костров” и крайне сложные бои с боссами. Также игроки будут возвращаться по карте, чтобы искать секреты. Нам ближе честность, чем пустые ярлыки».

Подобный подход выделяет проект на фоне других студий, которые чаще избегают слова Soulslike. В отличие от создателей Black Myth: Wukong или The First Berserker: Khazan, One More Level не стесняется прямо указывать на вдохновение Dark Souls.

Однако Valor Mortis не ограничивается лишь одной ассоциацией. «Мы любим Dishonored, и она определённо повлияла на нас. Но это не стелс-игра, по формату она гораздо ближе к Dark Souls», — уточняют разработчики. Визуально проект напоминает мрачное переплетение BioShock и Bloodborne: здесь есть и стихийные силы, отсылающие к плазмидам, и искажённые чудовища, словно вышедшие из улиц Ярнама.

Сеттинг тоже необычен — альтернативные наполеоновские войны, где воскресший французский герой сражается с жуткими тварями, используя как клинки, так и огнестрел. Мир обещает быть сложным, запутанным и полным тайн, как в лучших традициях FromSoftware.

Пока Valor Mortis выглядит как смелая попытка объединить разные влияния и при этом не потерять собственное лицо. И если заявленный баланс сработает, игра может стать не просто клоном Soulslike, а одним из самых необычных проектов 2025 года.