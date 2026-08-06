Создатели соулслайка от первого лица Valor Mortis представили подробный обзор боевой системы

Студия One More Level выпустила новый геймплейный трейлер Valor Mortis. В новом ролике основное внимание уделяется боевой системе и демонстрируется, чего игроки могут ожидать от предстоящей игры в жанре Soulslike от первого лица.

Valor Mortis — это новая игра от польской студии One More Level, известной прежде всего по серии Ghostrunner. Игроки возьмут на себя роль Вильгельма, солдата армии Наполеона, который после смерти воскресает в альтернативной Европе XIX века, опустошённой таинственной чумой.

В видеоролике демонстрируется динамичная боевая система, использование сверхъестественных способностей и столкновения с ужасающими врагами. Разработчики обещают, что игровой процесс будет сочетать в себе сложные сражения, типичные для жанра Soulslike, с высокой мобильностью персонажа и исследованием мира, полного тайн.

Valor Mortis выйдет 13 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).