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Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7.3 53 оценки

Создатели соулслайка от первого лица Valor Mortis представили подробный обзор боевой системы

monk70 monk70

Студия One More Level выпустила новый геймплейный трейлер Valor Mortis. В новом ролике основное внимание уделяется боевой системе и демонстрируется, чего игроки могут ожидать от предстоящей игры в жанре Soulslike от первого лица.

Valor Mortis — это новая игра от польской студии One More Level, известной прежде всего по серии Ghostrunner. Игроки возьмут на себя роль Вильгельма, солдата армии Наполеона, который после смерти воскресает в альтернативной Европе XIX века, опустошённой таинственной чумой.

В видеоролике демонстрируется динамичная боевая система, использование сверхъестественных способностей и столкновения с ужасающими врагами. Разработчики обещают, что игровой процесс будет сочетать в себе сложные сражения, типичные для жанра Soulslike, с высокой мобильностью персонажа и исследованием мира, полного тайн.

Valor Mortis выйдет 13 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

Трейлеры 4
27
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Armen 88

Сосалик от первого лица, ничего тупее в жизни не видел...

2
WerGC

успехов им,жду

Double_Jump

Сеттинг прикольный, жаль от первого лица.