Создатели Valor Mortis объяснили, почему решили сделать Soulslike от первого лица

Разработчики Valor Mortis рассказали, почему отказались от привычной для жанра Soulslike камеры от третьего лица и сделали ставку на вид от первого лица. По словам главы студии One More Level Шимона Брылы, именно эта идея помогла проекту обрести собственную индивидуальность.

Брыла признался, что во время разработки команде не хватало решения, которое стало бы фундаментом всей концепции игры. Таким решением оказался Soulslike с видом от первого лица.

«Когда формировалось окончательное видение Valor Mortis, мы чувствовали, что нам не хватает чего-то, что запустит поток творческих идей. Нам нужен был смелый и новаторский элемент, который при этом соответствовал бы тому, как работает One More Level. Таким элементом и стал Soulslike от первого лица».

По словам разработчика, студия давно является поклонником игр FromSoftware и хотела создать собственный проект в этом жанре, так же как раньше стремилась сделать свою игру в стиле киберпанк. При этом разработчиков удивляло, что на рынке практически нет Soulslike-игр с видом от первого лица.

«То, что подобных игр практически не существовало, одновременно завораживало и создавало огромный риск. Но после анонса Valor Mortis в 2025 году мы убедились, что приняли правильное решение».

Дополнительным преимуществом стал опыт студии с Ghostrunner, которая также использует вид от первого лица. По словам Брылы, накопленные знания позволили команде увереннее реализовать необычную концепцию.