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Valor Mortis 13.10.2026
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица, Фэнтези
7.3 58 оценок

Стало известно точное время выхода соулслайка от первого лица Valor Mortis

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На фоне насыщенного графика выхода новинок Valor Mortis вполне может выделиться из общей массы. Этот экшен от первого лица в жанре souls-like от студии One More Level выглядит весьма многообещающе, а подход разработчиков учитывает интересы игроков.

Цена игры установлена ​​на уровне всего 39,99 евро; в продажу поступит физическое издание на диске, при этом предварительные заказы открываться не будут. Это означает отсутствие раннего доступа или эксклюзивных бонусов. Valor Mortis также войдет в каталог Xbox Game Pass, а подписчики PlayStation Plus Premium получат доступ к 90-минутной демоверсии.

Недавно стало известно точное время выхода игры: она станет доступна на PS5, Xbox Series и ПК 13 октября 2026 года, начиная с 20:00 по московскому времени.

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