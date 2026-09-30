В обзорном трейлере разработчики Valor Mortis поделились ключевыми подробностями

Valor Mortis — многообещающая новинка в жанре souls-like, чей релиз уже не за горами. Польская студия One More Level, работающая над проектом, раскрыла всю важную информацию перед выходом игры.

В новом ролике, который озвучил Уильям Даусетт (в роли Джеймса Александра), демонстрируется динамичная и жестокая боевая система Valor Mortis: работа шкалы выносливости, различия между лёгкими и тяжёлыми атаками, а также механика парирования и контратак. Также показаны дополнительные виды оружия ближнего и дальнего боя, включая клеймор — медленный двуручный меч с очень мощным ударом — и мушкет, двуручное огнестрельное оружие, превосходящее пистолет Уильяма по дальности стрельбы и убойной силе. Разработчики отмечают, что выбор подходящего оружия для конкретного противника — важнейший тактический аспект игры.

Трейлер также раскрывает подробности «Трансмутаций» — уникальных способностей Уильяма. Эти особые навыки позволяют усиливать главного героя, ослаблять врагов, наносить урон и облегчать перемещение по игровому миру. Среди них: «Огонь» (поджигает врагов), «Щит» (поглощает урон и может создавать ударную волну) и «Крюк» (позволяет Уильяму перемещаться по локациям, цепляясь за специальные точки).

«Катализаторы» — внутриигровая валюта для развития персонажа — можно использовать у специальных фонарей для улучшения таких характеристик, как здоровье, выносливость и эффективность парирования. После гибели Уильяма его катализаторы остаются на месте смерти, позволяя игроку их забрать. Исследуя мир, можно также находить «Янтари»; по мере повышения уровня они используются для развития и настройки способностей персонажа под предпочитаемый стиль игры. Стоит также отметить, что в пятиминутном ролике показаны ранее не демонстрировавшиеся уровни и локации.

Кроме того, разработчики воспользовались недавним анонсом полного состава актёров озвучивания. Оказалось, что выбор в пользу знаменитостей был неслучайным: авторы представили описания ключевых персонажей:

Уильям Доусетт (Джеймс Александр): Главный герой, Уильям — молодой и отважный англичанин, разочаровавшийся в монархии. Вдохновлённый идеей единой Европы, он добровольно отправляется сражаться на стороне Наполеона. Его история начинается на поле боя, посреди пепла: он — единственный солдат, сохранивший рассудок. Почти не помня своей жизни до этого момента, игрокам предстоит решить, стоит ли доверять тем, кто называет себя его бывшими соратниками.

Император Наполеон Бонапарт (Венсан Кассель): Император командует крупнейшей армией, которую когда-либо видела Европа. Победа при Ватерлоо открыла войскам путь на восток, однако в Восточной Европе французская армия сталкивается с неожиданным сопротивлением. Наполеон полон решимости удержать контроль над войной, которая приобрела сверхъестественный характер и начала развиваться непредсказуемо. Какова же роль Уильяма во всем этом? Молодого солдата и Наполеона связывают таинственные узы: герой слышит голос Императора у себя в голове.

Шрайк (Дженнифер Инглиш): Повстанка из оккупированной Восточной Европы, обладающая силой и способностями, превосходящими возможности обычных солдат. Она не признает никакой власти и сражается за угнетённый Империей народ. У неё есть собственные планы на Уильяма, из-за чего в какой-то момент ее голос начинает звучать в голове героя наряду с голосом Наполеона.

Важно отметить, что Valor Mortis — это совершенно новая интеллектуальная собственность от студии, ранее известной по серии Ghostrunner, поэтому разработчики не планируют забрасывать этот проект в обозримом будущем. Студия One More Level намекнула, что будущие обновления могут принести не только различные улучшения, но и режим «Новая игра +». Этот режим не будет доступен на старте, однако разработчики сообщили о возможности его добавления в дальнейшем.

В то же время студия подтвердила, что не планирует вводить уровни сложности. Игра Valor Mortis изначально создавалась с расчётом на определённую степень сложности, хотя нельзя исключать, что со временем в неё будут внесены изменения или добавлены новые функции. Также известно, что игра выйдет как в цифровом, так и в физическом формате и будет стоить совсем недорого.

Valor Mortis выйдет 13 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и в сервисе Xbox Game Pass.