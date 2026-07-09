В соулслайке от первого лица Valor Mortis на релизе не будет разных уровней сложности

Valor Mortis — долгожданная игра для PS5, Xbox Series и ПК, релиз которой недавно был отложен до 13 октября. Это игра в жанре Soulslike от первого лица, действие которой разворачивается в эпоху Наполеона.

Шимон Брыла, генеральный директор One More Level, рассказал Insider Gaming о сложности игры. На момент запуска игроки не смогут выбрать уровень сложности или даже как-то его настроить.

Нет, в день релиза в Valor Mortis не будет уровней сложности. Общий уровень сложности, на мой взгляд, соответствует тому, каким он должен быть в любой игре жанра soulslike: сложным, вознаграждающим за упорство, но при этом понятным и справедливым. В конечном итоге всё зависит от мастерства игрока, но я считаю, что мы поддерживаем здесь здоровый баланс.

Брыла также рекомендует игрокам в совершенстве освоить механику парирования, как в Sekiro: Shadows Die Twice. Боевая система также будет очень агрессивной, в стиле Bloodborne.