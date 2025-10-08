В Steam стартовал открытый тест Valor Mortis от создателей Ghostrunner - соулс-лайка про солдата наполеоновской армии

В Steam стартовал открытый тест игры Valor Mortis - соулс-лайка от первого лица про солдата наполеоновской армии, воскресшего из мёртвых. Игру разрабатывает студия One More Level, известная по дилогии Ghostrunner, а издателем выступает Lyrical Games.

Создатели подчеркнули, что игра находится на стадии пре-альфа. Игроки смогут оценить базовую механику проекта - в тесте доступно вступление с обычными противниками, мини-боссом и основным боссом. Система прокачки позволяет развить персонажа до 10-го уровня через первую ветку умений.

Открытый тест продлится до 13 октября 18:00 по московскому времени. Релиз Valor Mortis запланирован на 2026 год на PC, PS5 и Xbox Series X/S.