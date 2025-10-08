ЧАТ ИГРЫ
Valor Mortis 2026 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица
7.6 21 оценка

В Steam стартовал открытый тест Valor Mortis от создателей Ghostrunner - соулс-лайка про солдата наполеоновской армии

В Steam стартовал открытый тест игры Valor Mortis - соулс-лайка от первого лица про солдата наполеоновской армии, воскресшего из мёртвых. Игру разрабатывает студия One More Level, известная по дилогии Ghostrunner, а издателем выступает Lyrical Games.

Создатели подчеркнули, что игра находится на стадии пре-альфа. Игроки смогут оценить базовую механику проекта - в тесте доступно вступление с обычными противниками, мини-боссом и основным боссом. Система прокачки позволяет развить персонажа до 10-го уровня через первую ветку умений.

Открытый тест продлится до 13 октября 18:00 по московскому времени. Релиз Valor Mortis запланирован на 2026 год на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Haliburton

Очередной 💩 от разработчиков прошлых подделий ?

1
WerGC

нет

WerGC

через запрос

malars0

souls-like от первого лица ЭТО ВООБЩЕ КАК?

A E

это как Dark Messiah

endg

Дэши вместо кувырков и нет проблем, вон же есть дисхоноред

Fronyx

Демка пройдена, из багов замечено застревание персонажа в противнике, в остальном же вроде все гуд, в том числе и оптимизон хороший

WerGC

у меня такой баг,в начале игры все нормально но если помереть и восстановится у фонаря игра начинает жутко тормозить помогает только перезагрузка

Abramski90

Интересно и неожиданно,на презентации смотрелся трейлер круто! а тут бах и даже попробовать можно))