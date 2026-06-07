В Steam вышла обновленная демо-версия экшена Valor Mortis

Студия One More Level, известная по работе над серией Ghostrunner, выпустила в Steam обновленную демо-версию своего мрачного экшена Valor Mortis. Релиз полной версии игры запланирован на 24 сентября. Как отмечают разработчики, в новой демо-версии были исправлены все недостатки первой версии, а также добавлен второй уровень с большим количеством оружия, способностей и врагов.

Valor Mortis позиционируется как уникальное сочетание жанра соулслайк, шутера от первого лица и элементов вертикального платформера, знакомого поклонникам предыдущих игр студии. Демо-версия включает два уровня. Первый представляет собой разрушенное поле боя - эта локация выполняет роль обучающего уровня для боевой системы. Второй уровень расширяет представление об игре: мост к маяку разрушен, и игроку предстоит использовать способности трансмутации для преодоления препятствий.

Особого внимания заслуживает участие французского актера Венсана Касселя, который озвучил Наполеона. Как признались авторы проекта, актер с самого начала был для них идеальным кандидатом на эту роль.

По окончании демоверсии игроков ждет опрос. Разработчики приглашают всех желающих опробовать демоверсию и обсудить ее в официальном Discord-сообществе.